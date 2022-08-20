Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden gazetecilerden geriye bu fotoğraflar kaldı...

Gaziantep'de meydana gelen kaza dehşete düşürdü. Yolcu otobüsü, itfaiye aracı, ambulans ve bir de canlı yayın aracının karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi. Feci kazada hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye ve 4 sağlık personeli ile 2 de gazeteci olduğu öğrenildi.

İlerleyen dakikalarda gelen bilgilere göre, hayatını kaybeden gazetecilerin İhlas Haber Ajansı çalışanı olduğu ve başka bir bölgeye giderken kazayı görüüp yardım etmek için durduğu öğrenildi.

Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in acı haberi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarını da hüzne boğdu. Öte yandan iki gazeteciden geriye bu fotoğraflar kaldı...





