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Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden gazetecilerden geriye bu fotoğraflar kaldı...

20.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydana gelen korkunç kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 de gazeteci vardı. Kazayı görüp yardım etmek isterken yaşamını yitiren İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in acı haberi, ailesinin yanı sıra meslektaşlarını da hüzne boğdu...

Gaziantep'de meydana gelen kaza dehşete düşürdü. Yolcu otobüsü, itfaiye aracı, ambulans ve bir de canlı yayın aracının karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi. Feci kazada hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye ve 4 sağlık personeli ile 2 de gazeteci olduğu öğrenildi.

İlerleyen dakikalarda gelen bilgilere göre, hayatını kaybeden gazetecilerin İhlas Haber Ajansı çalışanı olduğu ve başka bir bölgeye giderken kazayı görüüp yardım etmek için durduğu öğrenildi.

Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in acı haberi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarını da hüzne boğdu. Öte yandan iki gazeteciden geriye bu fotoğraflar kaldı...

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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