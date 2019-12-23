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Gaziantep'teki kına gecesinde damadını öldüren kayınpeder her şeyi itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kına gecesinde bıçaklanarak öldürülen damadın 4 cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Kayınpeder Mehmet Gökbulut ifadesinde ‘ibret olsun’ diye cinayeti işlediğini ve kına merasiminde damadını öldürmek için uygun anı beklediğini söylediği belirtildi.

Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi’nde yaklaşık 3 ay önce kına merasiminde gelin Damla Efsane’nin babası Mehmet Gökbulut tarafından bıçaklanarak öldürülen Eser Efsane cinayeti ile ilgili iddianame, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Damla Efsane’nin babası Mehmet, annesi Ayyuş, ağabeyi Cafer Gökbulut ile dayısı Gökhan Gökbulut hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Ayrıca, Cafer Gökbulut hakkında damadın annesi Meryem Fidan’ı bıçakladığı için ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

KAYINPEDER SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Sanık Mehmet Gökbulut’un ifadesinde, ‘ibret olsun’ diye cinayeti işlediğini söylediği, kızını kaçırdığı için damadına kızgın olduğunu, kına merasiminde damadını öldürmek için uygun anı beklediğini söylediği belirtildi.

GELİN O ANLARI ANLATTI: ORTADA OYNADIĞIM SIRADA...

İddianamede ifadesi yer alan gelin Damla Efsane, olay anını anlatarak, kına töreninde huzursuzluk başladığını ve ortamın gerildiğini söyledi. Efsane, "Ben ortada oynadığım sırada dayım el işaretiyle müziği kestirdi. Aynı anda arkamdan sert bir şekilde itildim ve dengemi kaybederek yere düştüm. Düşmenin etkisiyle kendimden geçtim ve sadece kavga ile bağırış seslerini duydum” dedi.

(İHA)

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Gaziantep kına gecesi cinayet eser efsane

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BENDE ANTEBİN BİR ENİŞTESİYİM BU ADAM BÜYÜK İHTİMALLE ANTEPLİ ANTEPTE KIZ KAÇIRILMAYACAĞINI BÖYLE BİRŞEY OLDUĞUNDA BUNU HAYATI İLE ÖDEYECEĞİNİ BİLEMEYECEK KADAR SAF OLMAMASI GEREKTİNİ Bİ,LMESİ GEREKİRDİ ANTEPTE TÖRELERİ BUNU İCAP EDİYOR NE KADAR DEVİR DEĞİŞSEDE ASLA KAÇANA KACIRANA YAŞAN HAKKI OLMAZ HATTA BARIŞSALAR COLUK COCUGA BİLE KARIŞSALAR BU ONLARDA BİR NAMUS MESELESİ ADLEDİYORLAR. BEN ŞEHİTKAMİL İLÇE JANDARMADA GÖREV YAPTIM BENİM GİTTİĞİM MÜDAHALE ETTİĞİMİZ OLAYLARIN ALTINDA GENELDE BU KAÇIRMA OLYLARI VARDI. ALLAH YARDIMCILARI OLSUN
İbret olsun diyor cahil adam. Adam kızınla evlenmiş işte ne kaşınıyorsun hâlâ? Millete adından söz ettirme çabasında pis herif. Yazık şunlarla aynı memlekette yaşayan insanlara.
KAFAYI YEMİŞ BU MİLLET
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