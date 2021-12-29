HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'teki pitbull dehşetinde yeni detay! Kamera görüntülerini silmeye çalışmışlar

Gaziantep'teki pitbull dehşetinde yeni detay! Kamera görüntülerini silmeye çalışmışlar

29.12.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine Gaziantep'teki pitbull dehşetinde yeni bir gelişme yaşandı. 4 yaşındaki Asiye Ateş, oturduğu sitenin bahçesinde oynadığı sırada 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Ortaya çıkan yeni detaya göre saldırıya ilişkin bazı zanlıların, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştığı belirlendi.

Gaziantep'teki pitbull dehşetinde yeni detay! Kamera görüntülerini silmeye çalışmışlar

Son dakika haberi... Gaziantep'te bir sitede yaşanan pitbull dehşeti, tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan minik Asiye, memleketi Gaziantep'ten Antalya'ya gönderilmiş ve doku nakli yapılmıştı. Olay sıcaklığını korurken, yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte son gelişmeler...

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Cumhuriyet savcılığınca, dün tutuklanan site yöneticisi Mustafa E. ile Süheyla K. hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında, soruşturma devam ederken kuvvetli suç şüphesini oluşturacak nitelikte yeni deliller ortaya çıktığı kaydedildi.

s-eae7ca8196d9e99e3d9c1f728d5a6f7f2fb47388

Sonradan alınan tanık ifadeleri, müşteki ek beyanı, siber araştırma tutanağı ve teknik analiz raporu gibi dosyaya yansıyan delillerin bulunduğu ifade edilen yazıda, olayda yer alan bahse konu cins köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olduğu, bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olduğu gibi çocuk alanlarına sokulmasının yasak olduğu bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

Asiye Ateş’in yaşadığı pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…Asiye Ateş’in yaşadığı pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ifade edilen yazıda, "Delillerin henüz tam anlamıyla toplanmamış olması, bilhassa kamera kayıtlarına ulaşarak bu kayıtların silinmeye çalışılmasının bu bağlamda delillerin karartılması çabası olarak nitelendirilmesi, soruşturma konusu fiilin önemi göz önünde bulundurulduğunda tutuklama haksızlığa yol açmayacak mahiyettedir." denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K'nin dün tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e yükselmişti.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Mahkemede şok sözler: İstemeyerek öldürdüm, özür dilerimMahkemede şok sözler: İstemeyerek öldürdüm, özür dilerim
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.