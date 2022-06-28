Gaziantep'teki rehine dehşetinde yeni gelişme: Sınır dışı edilecek! Sorguda neden yaptığını anlattı

İlçede büyük bir paniğe yol açan olay, dün gece Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. 10 yıl önce Türkiye'ye gelen ve İslahiye'ye yerleşen Rami Arap, yaşadığı 5 katlı apartmanın birinci katındaki evinde eşi Asya (27), çocukları Teim (2) ve İbrahim'i (3) tüfek ve bıçakla rehin aldı. Balkona çıkarak bağıran ve elindeki bıçakla kendisine zarar veren Rami Arap, polislerin çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

NEDEN YAPTIĞINI ANLATTI

Rami Arap, emniyette yapılan sorgulamasında; tehdit edildiğini bu nedenle polisin dikkatini çekmek için çocuklarını rehin aldığını söyledi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rami Arap, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı. Rami Arap, adliyeden çıkarıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)



