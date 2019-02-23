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Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 08:02 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kendisine avukat süsü vererek ofis açan ve müvekkillerinden para alan şüpheli Y.E.Ç. polis tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan şüphelinin evinde çok sayıda avukat kimliği ve sahte diplomalar bulundu.

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, sahte avukatlık yapan kişiyi tespit etti. Şehitkamil İlçesi'ne bağlı İncilipınar mahallesinde bulunan bir İş merkezinde avukatlık bürosu açan Y.E.Ç isimli şüphelinin avukat olmadığı anlaşılınca operasyon düzenlendi.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İHA'da yer alan habere göre kendisine avukat süsü vererek ofisine gelen sözde müvekkillerden avukatlık masrafları adı altında para aldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınan sahte avukatın evine de operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, çok sayıda sahte avukat kimliği, şüphelinin avukat olduğuna dair sahte belgeler, avukat cübbesi ve birçok suç unsuru ele geçirildi. Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen sahte avukat tutuklanarak cezaevine konuldu.

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