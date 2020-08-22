Gaziantep'teki şüpheli ölümle ilgili yeni ayrıntılar: Kaçırıldı, sekreteri intihar etti, bakıcı ölü bulundu

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel Villaları’nda meydana geldi.

İddiaya göre Gaziantep’in önde gelen iş insanlarından Ahmet Şireci’ye ait lüks villada bakıcı olarak çalıştığı iddia edilen Nepal uyruklu 22 yaşındaki Muna Rai, evin bahçıvanı tarafından odasında ölü olarak bulundu. Hayatını kaybeden Nepal uyruklu bakıcının naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Nepal uyruklu kadının kesin ölüm nedeni ise yapılan incelemenin ardından belli olacak. Kendini asarak intihar ettiği öne sürülen olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 8 gün önce Antalya'dan bir bakıcı şirketi tarafından gönderilen Nepalli kadının aileden kimsenin olmadığı villada çalışmaya başlaması ise dikkat çekti. İş insanı ve ailesinin bir aydır Gaziantep dışında tatilde olduğu öğrenildi.

SEKRETERİ DE İNTİHAR ETMİŞTİ

Gaziantep'te yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan iş insanı Ahmet Şireci’nin daha önce de sekreterinin intihar ettiği öğrenildi.

AHMET ŞİRECİ,2013 YILINDA KAÇIRILMIŞTI

Ünlü iş insanı 2013 yılında aracının önü kesilerek kaçırılmasının ardından polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarılmıştı.

(İHA)

