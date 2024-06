Gaziantep'teki yangın kısmen kontrol altına alındı! Kaymakam açıkladı: 'Can kaybı-yaralanma gibi olumsuzluklar yok'

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Güllühöyük Mahallesi mevkiinde anız yangını olarak başlayan ve daha sonrasında ise ekili alanlar, dikili alanlar ile mera bölgelerine yayılan yangın kısmen kontrol altına alındı. İslahiye Kaymakamlığı, kısmen kontrol altına alınan yangına itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan toplam 200 araç ile 400 personelin müdahale ettiğini açıkladı.

"CAN KAYBI VE YARALANMA GİBİ OLUMSUZLUKLAR YOK"

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçede etkili olan yangına 250 üzerinde araç ve 600 üzerine personelle müdahale edilerek kısmen kontrol altına alındığını ve yangının yerleşim yerleri ile ormanlık alanları tehdit etmediğini söyledi.

Yangın ile ilgili verileri paylaşan, can kaybı-yaralanma gibi olumsuzlukların olmadığını belirten ve yangının yerleşim yerleri ile ormanlık alanları tehdit etmediğini özellikle vurgulayan Kaymakam Soylu, "İlçemizde 19.00 sıralarında 3 noktada başladığını tahmin ettiğimiz bir anız yangınıyla karşı karşıyayız. Yangına tüm kamu kurumlarımızla ve STK'larımızla Valiliğimiz koordinasyonunda kriz masası oluşturarak müdahale ettik. Şuanda 250 üzerinde araç ve 600 üzerinde personelle müdahale ediyoruz. Şu an itibariyle yangının yerleşim alanlarına etki edebilecek noktalarını kontrol altına aldık. Fakat yaşam alanlarının olmadığı noktalarda yangın devam etmekte. Tüm kurumlardan yeteri kadar personelle mücadeleye devam ediyoruz. Can kaybı ve yaralanma gibi olumsuz bir durum söz konusu olmadı. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunmuyor. Yangın ovalık alanda devam ediyor. Kısa sürede yangının tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangının ilk çıktığı anda traktörlerle bazı riskli bölgelere set çekilmesi gerekiyordu. Biz de bu konuda vatandaşlarımızdan destek talep ettik. Vatandaşlarımız da çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek bizlere destek verdi. Bu araçları şuan tedbir amaçlı tutuyoruz. Yangının yüzde 90'ı sürülmüş ve hasadı yapılmış alanlarda etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır