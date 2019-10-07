Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 132 - 162 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra) Kg 56,41 56,41Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 47,9348,50Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg 65,00 65,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,00 75,00Antep fıstığı (boz iç ekstra)Kg173,25 173,25 Antep fıstığı (yeşil iç)Kg 132,00162,00 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 100,00 115,00Dana eti (karkas)Kg 28,87
29,95 Buğday Kg 1,601,78Arpa Kg1,30 1,30 Mısır Kg 1,15 1,15Nohut (naturel)Kg 2,40 2,95
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