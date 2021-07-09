Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-175 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,2052,00Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00175,00Antep fıstığı (kavlak)Kg50,1063,11Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,50132,00Antep fıstığı (yeşil iç)Kg139,00186,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg75,00180,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00155,00



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