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Gaziantep Ticaret Borsası

15.09.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50 ila 9,70 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50 ila 9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,873,20Sert Buğday (İç Anadolu)Kg2,853,04Ekmeklik buğdayKg2,452,75Çakır arpaKg2,532,55Beyaz arpaKg2,492,50Kırmızı kabuklu mercimekKg9,509,70MısırKg2,532,54

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Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

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Akşam
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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

B. Yeşim Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Güney Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Karşıyaka Sibel Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Demet Eczanesi
Sahinbey
Ali Çiçek Eczanesi
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