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Gaziantep Ticaret Borsası

17.09.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,80 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,953,25Sert buğday (İç Anadolu)Kg2,923,12Ekmeklik buğdayKg2,462,77Çakır arpaKg2,522,53Beyaz arpaKg2,492,50Kırmızı kabuklu mercimekKg9,509,80MısırKg2,542,54

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Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
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Sehitkamil
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Sehitkamil
Cevizli Eczanesi
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