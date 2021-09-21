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Gaziantep Ticaret Borsası

21.09.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,80 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,063,35Sert buğday (İç Anadolu)Kg3,003,30Ekmeklik buğdayKg2,522,80Çakır arpaKg2,532,55Beyaz arpaKg2,502,51Kırmızı kabuklu mercimekKg9,509,80MısırKg2,552,56

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Can Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Tatar Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
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Sehitkamil
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