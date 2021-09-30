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Gaziantep Ticaret Borsası

30.09.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,053,29Sert buğday (İç Anadolu)Kg2,953,12Ekmeklik buğdayKg2,602,85Çakır arpaKg2,542,55Beyaz arpaKg2,492,51Kırmızı kabuklu mercimekKg9,209,40MısırKg2,722,73

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