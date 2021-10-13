Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,083,37Sert buğday (İç Anadolu)Kg2,993,20Ekmeklik buğdayKg2,652,92Çakır arpaKg2,582,59Beyaz arpaKg2,562,57Kırmızı kabuklu mercimekKg9,209,40MısırKg2,722,74



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