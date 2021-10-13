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Gaziantep Ticaret Borsası

13.10.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,083,37Sert buğday (İç Anadolu)Kg2,993,20Ekmeklik buğdayKg2,652,92Çakır arpaKg2,582,59Beyaz arpaKg2,562,57Kırmızı kabuklu mercimekKg9,209,40MısırKg2,722,74

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Eren Bahar Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Özsöyler Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
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