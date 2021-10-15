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Gaziantep Ticaret Borsası

15.10.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,20-9,40 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,20 - 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,103,40Sert buğday (İç Anadolu)Kg3,023,23Ekmeklik buğdayKg2,672,92Çakır arpaKg2,592,60Beyaz arpaKg2,572,58Kırmızı kabuklu mercimekKg9,209,40MısırKg2,712,74

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