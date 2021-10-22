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Gaziantep Ticaret Borsası

22.10.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50 - 9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
3,553,58Ekmeklik buğdayKg
2,803,05Ekmeklik buğday (yemlik)Kg
2,752,80Çakır arpaKg
2,732,74Kırmızı kabuklu mercimekKg
9,509,70MısırKg
2,752,76

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