Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50 - 9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg

3,553,58Ekmeklik buğdayKg

2,803,05Ekmeklik buğday (yemlik)Kg

2,752,80Çakır arpaKg

2,732,74Kırmızı kabuklu mercimekKg

9,509,70MısırKg

2,752,76



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