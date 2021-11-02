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Gaziantep Ticaret Borsası

02.11.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz arpanın kilogramı 2,95-2,97 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı 2,95-2,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
3,553,80Ekmeklik buğdayKg
3,223,33Çakır arpaKg
2,993,00Beyaz arpaKg
2,952,97Kırmızı kabuklu mercimekKg
10,0010,20MısırKg
2,852,88

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Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
Nilgün Eczanesi
Sehitkamil
Fakülte Alevli Eczanesi
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