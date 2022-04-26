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Gaziantep Ticaret Borsası

26.04.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,60Buğday (sert)Kg5,706,20Buğday (ekmeklik)Kg5,105,50Arpa (çakır)Kg5,305,33

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