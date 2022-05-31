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Gaziantep Ticaret Borsası

31.05.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (sert)Kg7,107,35Arpa (beyaz)Kg6,566,60MısırKg6,236,35

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