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Gaziantep Ticaret Borsası

06.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,5015,00Buğday (sert)Kg6,907,55Buğday (ekmeklik)Kg6,457,10Arpa (çakır)Kg6,306,45MısırKg6,056,10

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