Gaziantep turist sayısında 2 milyonu geçmeyi hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kültürel ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra gastronomisiyle dikkati çeken Gaziantep'te bu yıl turist sayısının 2 milyonu geçmesi bekleniyor.

Son yıllarda bölge turizminin lokomotifi olan ve geçen yıl yaklaşık 1,3 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep, bu yıl da hareketli bir sezon geçiriyor.

Ziyaretçi sayısı giderek artan kentte, yıl sonunda 2 milyon turist hedefinin aşılması bekleniyor.

TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep ve bölgenin, özellikle bu aylarda gezilmesi gereken yerlerin başında geldiğini söyledi.

Geçen yıl Gaziantep ve bölgede yaklaşık 1,3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Bacaksız, "Bu sayı yüzde 30 artmış durumda. 2019 sonunda hedefimiz 2 milyonun üzerine çıkmak. Bu konuda da bölge olarak elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Sonuç olarak bu sene 2 milyonu aşacağız." diye konuştu.

Bacaksız, yurt dışından da kente yoğun ilgi olduğunu, ilerleyen günlerde başta Çin'den olmak üzere çok sayıda yabancı turisti ağırlayacaklarını bildirdi.