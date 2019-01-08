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Gaziantep turizmine "Belkıs" dopingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

ABD'den Gaziantep'e getirilen Çingene Kızı mozaiğinin ailesi olarak nitelendirilen 12 parça mozaik, hem sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesine hem de kent turizmine kış sezonunda ilgiyi artırdı - ABD'den getirildikten sonra 8 Aralık 2018'de ziyarete açılan "Çingene kızının ailesi"ni bugüne kadar 14 bin 846 kişi ziyaret etti - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Geçen ocak aylarına göre yüksek bir ziyaretçi sayısı var. Bunun da nedeni Çingene Kızı mozaiğinin yeni parçaları"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin, 60 yıllık bir ayrılığın ardından ABD'den anavatanına getirilen 12 parçası, "ölü sezon" olmasına rağmen kente ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne ilgiyi artırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in 2018 yılı için olan "1 milyon turist" hedefini tutturduklarını belirterek, bunun moral ve motivasyonunu yaşadıklarını söyledi.

Kentin en büyük değerlerinden olup çıkarıldığı günden bu yana kentin adeta simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin, yıllar önce kaçakçılar tarafından yurt dışına kaçırılan 12 parçasının büyük uğraşlar sonucunda ait olduğu topraklara döndüğünü hatırlatan Şahin, "Çingene kızının ailesine kavuşması, 60 yıllık hasretin bitmesine yönelik çok güzel bir lansman yaptık. Yurt dışındaki eserlerimizin vatanına dönebildiğini gösteren bir örneğin yaşanması ve bu eserlerin burada sergilenmesi bir fark yarattı. Şimdi, 'Daha önce ben görmüştüm' diyenlere ama gel bir de Çingene kızının ailesini gör, kuş çeşitlerini gör, kız kardeşi Belkıs'ı gör dediğimiz bir gelme sebebimiz var." diye konuştu.

Başkan Şahin, turizmde kış sezonunun hareketsiz bir mevsim olduğunu, bölgede turizm sezonun nisan ayında başladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Buna rağmen şehirde çok ciddi şekilde turlar devam ediyor. Kış olmasına rağmen gelişler devam ediyor. Müzeye gelişlere baktığınız zaman bunun yüzde 15'inin yabancı turist olduğunu görüyoruz. Müzemizin 2018'de yaklaşık 270 bin ziyaretçisi var. Bu ayda da geçen ocak aylarına göre yüksek bir ziyaretçi sayısı var. Bunun da nedeni Çingene Kızı mozaiğinin yeni parçaları. Toplumun çok hoşuna gitti, büyük bir merak duygusu uyandırdı. Hem de Avrupa ve Amerika'daki eserlerimizin anayurduna dönebilmesinin büyük bir keyfini yaşıyor ve bunu görmek istiyorlar. Herkesi 'Gaziantep'e gelme zamanı' deyip, davet ediyoruz."

Fatma Şahin, ziyaretçi sayısının bahar aylarında daha da artmasını beklediklerine dikkati çekerek, 8 Aralık 2018-8 Ocak 2019 tarihlerindeki bir aylık dönemde 14 bin 846 kişinin Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdiğini, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 12 bin civarında olduğunu sözlerine ekledi.

- Çingene Kızı'nın ailesi

1960'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012 yılında resmi olarak mozaiklerin Türkiye'ye iadesini istemişti.

Yaklaşık 5,5 yıl süren görüşmeler sonucu 15 Mayıs'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında Zeugma mozaiklerine ait 12 parçanın Türkiye’ye getirilmesine ilişkin protokol imzalanmış, mozaikler 28 Kasım'da Chicago'dan Gaziantep'e getirilmiş, 8 Aralık 2018'de de Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen tanıtım töreniyle ziyarete açılmıştı.

Çingene Kızı"nın ailesi olarak nitelendirilen, mozaiğin bordür parçaları olan eserler arasındaki kadın başı figürüne, mozaiklerin çıkarıldığın köyün adı olan "Belkıs"ın isim verilmişti.

12 mozaik parçasında, satir, pan maskesi, Hint tavus kuşu ve maenad maskesi gibi tasvirler bulunuyor.

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