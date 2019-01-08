GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin, 60 yıllık bir ayrılığın ardından ABD'den anavatanına getirilen 12 parçası, "ölü sezon" olmasına rağmen kente ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne ilgiyi artırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in 2018 yılı için olan "1 milyon turist" hedefini tutturduklarını belirterek, bunun moral ve motivasyonunu yaşadıklarını söyledi.

Kentin en büyük değerlerinden olup çıkarıldığı günden bu yana kentin adeta simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin, yıllar önce kaçakçılar tarafından yurt dışına kaçırılan 12 parçasının büyük uğraşlar sonucunda ait olduğu topraklara döndüğünü hatırlatan Şahin, "Çingene kızının ailesine kavuşması, 60 yıllık hasretin bitmesine yönelik çok güzel bir lansman yaptık. Yurt dışındaki eserlerimizin vatanına dönebildiğini gösteren bir örneğin yaşanması ve bu eserlerin burada sergilenmesi bir fark yarattı. Şimdi, 'Daha önce ben görmüştüm' diyenlere ama gel bir de Çingene kızının ailesini gör, kuş çeşitlerini gör, kız kardeşi Belkıs'ı gör dediğimiz bir gelme sebebimiz var." diye konuştu.