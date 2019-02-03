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Gaziantep turizmine yeni rota

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Gastronomi ve kültür turizminde her geçen gün iddiasını artıran Gaziantep, Yavuzeli ilçesindeki Tunç döneminden kalma dolmen mezarlarında yaptığı restorasyon ve çevre düzenlemesi sayesinde tatilcilere yeni bir rota sunuyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel: - "Mezarların Rumkale ile bağlantısını ortaya çıkardığımızda karşımıza güzel bir kültür ringi çıkacak"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gastronomi ve kültür turizmindeki potansiyelleriyle turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Gaziantep, Tunç çağından kalma dolmen mezarları için yaptığı yatırımlarla tatilcilere yeni bir rota çizdi.

Hemen her konuda olduğu gibi turizmde de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumunda bulunan Gaziantep, turizmdeki elini güçlendirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar müzelerinin yanı sıra gastronomi alanındaki gücüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Gaziantep, tonlarca ağırlıklı dev kayalardan oluşan ve Tunç döneminden kalan dolmen mezarlarını turistlerin ziyaretine açıyor.

Yavuzeli-Araban kara yolu üzerinde bulunan yüzlerce yıllık mezarların restorasyonu gerçekleştirdikten sonra ziyareti kolaylaştıracak şekilde planlanan çevre düzenlemesiyle artık dolmen mezarları bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki dolmen mezarlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bir süre önce KUDEB'in önderliğinde Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ndeki uzmanlarla beraber çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında Yavuzeli-Araban Karayolu'nda tespit edilen dolmen mezarlarının koruma altına alındığını ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını anlatan Gürsel, şunları kaydetti:

"Bölgede tespit edilen dolmen mezarlarının ayakta kalanlarının çevre düzenlemesini yaptık. Hasar görenlerin de ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayakta bulunan ve korunması gereken 4 dolmen mezarı tespit ettik. Bunlardan birisi ayaktaydı, korumasını sağladık. Diğer üçünün de ayağa kaldırılmasını sağladık."

Gürsel, çevre düzenlemesini yaparken tespit edilen 4 dolmen mezarının birbiriyle olan ilişkisini kurguladıklarını, yapılan yürüyüş yoluyla ziyaretçilere mezarların tamamını yakından görme imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

- Tunç döneminden kalma

Gürsel, dolmen mezarlarının turizme kazandırılmasının Gaziantep'teki turizm altyapısını güçlendirmek açısından çok önemli bir çalışma olarak nitelendirilebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dolmen mezarlarının olduğu bölgede henüz herhangi bir arkeolojik çalışma yapılmamış durumda. Bu da bizim eserlerin tarihi bilgisini tespitini zayıflatıyor. Ancak kesin tarihi belirleyememekle birlikte civardaki diğer dolmenleri incelediğimizde ortaya çıkan sonuca göre Gaziantep'teki dolmen mezarlarının Tunç Dönemi'ne denk geldiğini ve milattan önce 3 bin ila bin 200'lü yıllardan kalma olduğunu söyleyebiliriz. Yapacağımız girişimlerle bölgede kazı çalışmalarını da sağlayıp kesin tarihin belirlenmesini de arzuluyoruz."

Gaziantep'teki eserlerin daire çapının 10 metre olduğunu ve 5 büyük kaya taşlarından oluştuğunu ifade eden Gürsel, Gaziantep'te daha önce bu tip eserler üzerinde yapılan ilk çalışmayı hayata geçirdikleri için de yaşadıkları mutluluğu dile getirdi..

Gürsel, dolmen mezarlara sadece Yavuzeli-Araban Karayolu hattında rastlandığına işaret ederek "Biz bu mezarların 4 taneden daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Alanda yapılacak çalışmalarla bu sayının artacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalara vesile olmak istiyoruz." dedi.

Dolmen mezarlarının yakınlarında tarihi Rumkale'nin bulunduğunu anımsatarak, mezarların Rumkale'yle ilişkisini oraya çıkarmak istediklerine dikkati çeken Gürsel, şunları kaydetti:

"Mezarların Rumkale ile bağlantısını ortaya çıkardığımızda karşımıza güzel bir kültür ringi çıkacak. Bunu çok önemsiyoruz. Gaziantep'teki en ücra köşedeki eserleri bile ortaya çıkarmak istiyoruz. Böyle bir anlayışla hareket ederken dolmen mezarlarını da görmezden gelemezdik. O yüzden kent turizmine farklı bir alternatif sunduğumuz için mutluyuz. Burası aslında Gaziantep'teki herkesin bildiği ama müdahale edemediği bir yerdi."

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