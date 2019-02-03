Gaziantep turizmine yeni rota

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gastronomi ve kültür turizmindeki potansiyelleriyle turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Gaziantep, Tunç çağından kalma dolmen mezarları için yaptığı yatırımlarla tatilcilere yeni bir rota çizdi.

Hemen her konuda olduğu gibi turizmde de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumunda bulunan Gaziantep, turizmdeki elini güçlendirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar müzelerinin yanı sıra gastronomi alanındaki gücüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Gaziantep, tonlarca ağırlıklı dev kayalardan oluşan ve Tunç döneminden kalan dolmen mezarlarını turistlerin ziyaretine açıyor.

Yavuzeli-Araban kara yolu üzerinde bulunan yüzlerce yıllık mezarların restorasyonu gerçekleştirdikten sonra ziyareti kolaylaştıracak şekilde planlanan çevre düzenlemesiyle artık dolmen mezarları bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki dolmen mezarlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bir süre önce KUDEB'in önderliğinde Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ndeki uzmanlarla beraber çalışma başlattıklarını söyledi.