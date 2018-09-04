Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin UNESCO tarafından titizlikle seçilen Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başararak adını dünyaya duyurduğunu söyledi. Gaziantep'in tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu ticaret, kültür ve gastronomi şehri olduğunu ifade eden Şahin, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsetti.

İSTANBUL (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20-22 Eylül'de gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Festivali'ne (GastroAntep) ilişkin, "Bu sadece şehir projesi değil, aynı zamanda Anadolu ve Türkiye projesidir. Artık dünyada sürdürülebilir kalkınmadan bahsediliyor. Anadolu'nun gücünü uluslararası boyutta daha iyi anlatma dönemine girdiğini görüyoruz." dedi.

"Bu sadece şehir projesi değil, aynı zamanda Anadolu ve Türkiye projesidir. Artık dünyada sürdürülebilir kalkınmadan bahsediliyor. Anadolu'nun gücünü uluslararası boyutta daha iyi anlatma dönemine girdiğini görüyoruz. Biz yerelden evrensele, gelenekten geleceğe, Anadolu'nun bu güzel gücünü bütün dünyaya tanıtmak için Gaziantep merkezli bir çalışma başlattık. Bunu şimdi başlatmadık, aslında tarih boyunca başlamış bir çalışmaydı. İpek Yolu'nun bir kalkınma yolu olduğu ve İpek Yolu'ndaki bu kardeşliğin nasıl lezzete ve kültürel mirasa dönüştüğüne hepimiz şahidiz. Bize düşen şey, geçmişte aldığımız mirası bugün itibarıyla torunlarımıza ve geleceğe taşımak."

Kentin 2 milyon nüfusu hızlı bir şekilde yakaladığına işaret eden Şahin, iç ve dış göçün yanı sıra 7 yıldır, 500 bin sığınmacıya ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

Şahin, "UNESCO'nun dünya üzerinde titizlikle seçtiği Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) katılan 116 şehirden biri olmayı başaran Gaziantep, zengin tarihinden sahip olduğu mimari güzelliklere kadar Anadolu'ya özgü misafirperverliğin de en iyi temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Gaziantep'te gerçekleştirecek uluslararası ölçekteki gastronomi festivaline katılan yerli yabancı tüm konuklar, kendine has Antep kültürünü ve misafirperverliğini deneyimleme fırsatı bulacak." diye konuştu.