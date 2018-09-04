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Gaziantep, "Uluslararası Gastronomi Festivali"ne hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Bu sadece şehir projesi değil, aynı zamanda Anadolu ve Türkiye projesidir. Artık dünyada sürdürülebilir kalkınmadan bahsediliyor. Anadolu'nun gücünü uluslararası boyutta daha iyi anlatma dönemine girdiğini görüyoruz" - "Gaziantep'te gerçekleştirecek uluslararası ölçekteki gastronomi festivaline katılan yerli yabancı tüm konuklar, kendine has Antep kültürünü ve misafirperverliğini deneyimleme fırsatı bulacak"

İSTANBUL (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20-22 Eylül'de gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Festivali'ne (GastroAntep) ilişkin, "Bu sadece şehir projesi değil, aynı zamanda Anadolu ve Türkiye projesidir. Artık dünyada sürdürülebilir kalkınmadan bahsediliyor. Anadolu'nun gücünü uluslararası boyutta daha iyi anlatma dönemine girdiğini görüyoruz." dedi.

Gaziantep'te, 20-22 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalin tanıtım toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin UNESCO tarafından titizlikle seçilen Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başararak adını dünyaya duyurduğunu söyledi. Gaziantep'in tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu ticaret, kültür ve gastronomi şehri olduğunu ifade eden Şahin, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsetti.

Şahin, Gaziantep'in, 20-22 Eylül'de ülkenin dört bir yanından katılımın gerçekleşeceği gastronomi festivaline imza atacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sadece şehir projesi değil, aynı zamanda Anadolu ve Türkiye projesidir. Artık dünyada sürdürülebilir kalkınmadan bahsediliyor. Anadolu'nun gücünü uluslararası boyutta daha iyi anlatma dönemine girdiğini görüyoruz. Biz yerelden evrensele, gelenekten geleceğe, Anadolu'nun bu güzel gücünü bütün dünyaya tanıtmak için Gaziantep merkezli bir çalışma başlattık. Bunu şimdi başlatmadık, aslında tarih boyunca başlamış bir çalışmaydı. İpek Yolu'nun bir kalkınma yolu olduğu ve İpek Yolu'ndaki bu kardeşliğin nasıl lezzete ve kültürel mirasa dönüştüğüne hepimiz şahidiz. Bize düşen şey, geçmişte aldığımız mirası bugün itibarıyla torunlarımıza ve geleceğe taşımak."

Kentin 2 milyon nüfusu hızlı bir şekilde yakaladığına işaret eden Şahin, iç ve dış göçün yanı sıra 7 yıldır, 500 bin sığınmacıya ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

Şahin, "UNESCO'nun dünya üzerinde titizlikle seçtiği Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) katılan 116 şehirden biri olmayı başaran Gaziantep, zengin tarihinden sahip olduğu mimari güzelliklere kadar Anadolu'ya özgü misafirperverliğin de en iyi temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Gaziantep'te gerçekleştirecek uluslararası ölçekteki gastronomi festivaline katılan yerli yabancı tüm konuklar, kendine has Antep kültürünü ve misafirperverliğini deneyimleme fırsatı bulacak." diye konuştu.

- "Gaziantep en rekabetçi 7 şehirden birisi"

Gaziantep'in, Dünya Bankası'nın "En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesi" kapsamında belirlenen 7 kentten biri olduğunu anlatan Fatma Şahin, şunları kaydetti:

"Bu tamamen teorik ve bilimsel bir çalışma. Gaziantep'in rekabet etme gücünün ne kadar önemli olduğunu gösteren bir raporla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunu ülke ekonomisine dönüştürmenin çok küçük dokunuş ve adımlarla mümkün olduğunu görüyoruz. Bu da biz çok motive ediyor. Dışarıdan üçüncü bir gözün bu gücü görmüş olması ve raporlaması da rekabet etme gücümüz açısından bizi çok güçlü kılıyor. Şehrin o kadar gücü var ki Türkiye'nin en önemli üretim merkeziyiz."

Kentin ihracat kapasitesine değinen Şahin, "Gaziantep'in toplam ihracat rakamları, 61 ülkenin ihracatına eş değerdir. Gaziantep, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 4,5'ini gerçekleştiriyor." dedi.

- Festival boyunca asırlık lezzetler tadılacak

Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali, yeme içme sektörünün ileri gelenlerinin yanı sıra ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilere bir gastronomi deneyimi yaşatacak. Dünyaca ünlü şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri ve yerli üreticiler bir araya gelecek. Gaziantep'e özgü lezzetlerin yorumlanacağı festivale yerel halkla birlikte farklı bölgelerden de yoğun katılım bekleniyor.

Yöresel lezzetlerin festival boyunca tadılacağı ve yerel üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerle hazırladığı tatların tanıtılacağı festivalde, fıstıklı baklava, katmer, Antep Beyranı, Firik pilavı, dolma, kebap çeşitleri, ve coğrafi işaretli ürünler yer alacak.

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Gaziantep Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Uluslararası Gastronomi Festivali

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