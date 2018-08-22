HABER

Gaziantep Vali Yardımcısı Esmer Bab'da Kurban Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Gaziantep Vali Yardımcısı Esmer, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesinde bayramlaşma etkinliğine katıldı

BAB (AA) - Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesini ziyaret etti.

Esmer, Bab'da Özgür Suriye Ordusu komutanları, yerel meclis üyeleri ve bölgenin ileri gelenlerinin bulunduğu bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Törende konuşan Esmer, ikinci kez Bab'da bayramlaşma programı düzenlendiğini anımsatarak, "Bab'da her geçen gün istikrar artacak. Yerel meclislerin katkılarıyla çalışmalar çok daha iyi seviyeye ulaşacaktır. Burası özgürleştikten sonra güvenlikten asayişe, tarımdan sağlığa, tapudan nüfusa, yargıya kadar birçok alanda mesafe katedildi." değerlendirmesini yaptı.

Ardından Türkiye'nin destekleriyle eğitilen güvenlik güçleri, atlarla, motosikletler ve zırhlı araçlarla gösteri yaptı.

Bab, 23 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

PARTNERKim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!
AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladıAK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı
Mustafa Koç'un anısına yaptırılan heykeli, dalış tutkunlarının akınına uğradıMustafa Koç'un anısına yaptırılan heykeli, dalış tutkunlarının akınına uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bab kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Güngör Uras'a veda

Güngör Uras'a veda

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.