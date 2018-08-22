Gaziantep Vali Yardımcısı Esmer Bab'da Kurban Bayramı'nı kutladı

BAB (AA) - Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesini ziyaret etti.

Esmer, Bab'da Özgür Suriye Ordusu komutanları, yerel meclis üyeleri ve bölgenin ileri gelenlerinin bulunduğu bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Törende konuşan Esmer, ikinci kez Bab'da bayramlaşma programı düzenlendiğini anımsatarak, "Bab'da her geçen gün istikrar artacak. Yerel meclislerin katkılarıyla çalışmalar çok daha iyi seviyeye ulaşacaktır. Burası özgürleştikten sonra güvenlikten asayişe, tarımdan sağlığa, tapudan nüfusa, yargıya kadar birçok alanda mesafe katedildi." değerlendirmesini yaptı.

Ardından Türkiye'nin destekleriyle eğitilen güvenlik güçleri, atlarla, motosikletler ve zırhlı araçlarla gösteri yaptı.

Bab, 23 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

