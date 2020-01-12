HABER
  4. Gaziantep Valiliği'den açıklama geldi! 'Takip ediyoruz'

Gaziantep Valiliği'den açıklama geldi! 'Takip ediyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:46 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği, eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olmasına ilişkin, konunun kolluk kuvvetleri tarafından takip edildiğini bildirdi.

Gaziantep Valiliği'den açıklama geldi! 'Takip ediyoruz'

Valilikten yapılan açıklamada, "E.B'nin kocasından şiddet gördüğü, kocaya uygulanan elektronik kelepçe süresinin 25 Ocak'ta dolacağı ve bu nedenle kadının öldürülme korkusu yaşadığı" yönünde basında çıkan haberlere ilişkin inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, bahse konu kadın hakkında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, akabinde Gaziantep 1. Aile Mahkemesi tarafından 3 ay süreli elektronik kelepçe uygulaması yapıldığı anlaşılmıştır. Konu kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmekte olup, elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Kar yağışı Ayder Yaylası’nı olumsuz etkilediKar yağışı Ayder Yaylası’nı olumsuz etkiledi
Bakan Varank’tan dünyanın en uzun 2.tüneline incelemeBakan Varank’tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektronik kelepçe Gaziantep Gaziantep Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filipinler’de volkanik tsunami alarmı! Alarm seviyesi 4'e yükseldi, her an patlayabilir!

Alarm seviyesi 4'e yükseldi! Artık her an olabilir!

THY, Filipinler'deki yanardağ patlaması nedeniyle uçuşları iptal etti

THY'den 'uçuş iptali' açıklaması!

Mersin'de asker eğlencesinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti!

Asker eğlencesi kana bulandı!

Antalya'da 55 gündür aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

55 gündür aranıyordu cesedi bulundu!

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık hafızasıyla şaşırtıyor!

Otizmli Yunus Emre hafızasıyla şaşırtıyor!

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars kara teslim! Beyaza büründü

4 il kara teslim! Beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.