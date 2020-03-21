HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep Valiliği'nden koronavirüs nedeniyle 'asker uğurlama' yasağı

Gaziantep Valiliği'nden koronavirüs nedeniyle 'asker uğurlama' yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 02:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği koronavirüs salgını sebebiyle asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı da koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

Gaziantep Valiliği'nden koronavirüs nedeniyle 'asker uğurlama' yasağı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ASKER UĞURLAMALARINDA SOSYAL MESAFE UYARISI

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlarTürkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Valiliği asker uğurlama yasak koronavirüs İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimizde daha koronavirüs paniği! Umreden dönen çift gözlem altında

Bir ilimizde daha koronavirüs paniği! Umreden dönen çift gözlem altında

İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi!

Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi!

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Diğer Haberler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak

Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Kocaeli’de 14 günlük ev karantinasını ihlal eden 115 kişi cezalandırıldı

Karantinayı ihlal eden 115 kişiye para cezası

Karantinayı ihlal eden umreden dönen bir kişiyi polis yakaladı

Karantinayı ihlal eden kişi bankada yakalandı

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.