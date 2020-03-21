Gaziantep Valiliği'nden koronavirüs nedeniyle 'asker uğurlama' yasağı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim..,#EvdekalGaziantep — Davut GÜL (@gul_davut) March 20, 2020

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ASKER UĞURLAMALARINDA SOSYAL MESAFE UYARISI

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

