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Gaziantep Valiliği'nden 'provokasyon' uyarısı: Vali, Suriyeli vaka sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği, "Son zamanlarda ilimizde pandemi süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verilmektedir" açıklamasını yaptı. Vali Gül ise, kentte toplam Suriyeli vaka sayısının 3 olduğunu açıkladı.

Gaziantep Valiliği'nden 'provokasyon' uyarısı: Vali, Suriyeli vaka sayısını açıkladı

Gaziantep Valiliği, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgın süreciyle bazı haber ve paylaşımlara işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda ilimizde pandemi süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verilmektedir. Söz konusu haber ve paylaşımların devam etmesi halinde bu haber ve paylaşımları yapan kişi ve kurumlar halkında vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeleri nedeniyle adli ve idari işlem uygulanacaktır."

'TOPLAM SURİYELİ VAKA SAYISI 3'

Öte yandan Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konu hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Gül, Twitter hesabından kendisine ulaşarak, vakaların kentteki Suriyelilerden kaynaklandığı iddiasında bulunan bir kişiye verdiği yanıtta, "Sizleri tenzih ediyorum ama maalesef bazı art niyetli kişiler toplumumuzda oluşan birlik beraberlik duygusunu zayıflatmak için çeşitli meseleleri provoke etmek istiyorlar. Bu konuda sizlere de yanlış bilgi verilmiş olabilir. İlimizde toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişidir" ifadesini kullandı.

DAVUT

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