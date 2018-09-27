Gaziantep Valiliğinden Bab’a ziyaret

BAB (AA) - Gaziantep Valiliği danışma heyeti, Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Kabbasin beldesini ziyaret etti.
Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer ve beraberindeki danışma heyeti, Kabbasin’de yerel meclisi, polis merkezi, Nüfus Müdürlüğü, yapımı devam eden okul ile bölgedeki esnafı ziyaret etti.
Heyet, Kabbasin beldesindeki faaliyetlerle ilgili meclis üyelerinden bilgi aldı. Yakın zaman önce hizmete giren Nüfus Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan heyet, bölgedeki esnaftan alışveriş yaptı.
Heyet, binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü bir okulda yapılan ek binada incelemelerde bulundu.
Gaziantep Valiliği, Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bizia beldelerine eğitim, sağlık, güvenlik alanlarında destek sağlıyor.
Bab ilçe merkezi 23 Mart 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan arındırıldı.
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