Gaziantep Valiliğinden cami inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili açıklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cami inşaatında çöken iskelenin altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen arama çalışmalarında toplam 1080 kişi ve 106 aracın görev yaptığını, araç ya da iş gücü eksikliğinden dolayı bir aksama olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir herhangi bir inşaat faaliyeti olmayan Akkent Camisi'nin içinde yaklaşık 6 bin 500 metrekare alanda 40-50 metre yüksekliğindeki ağaç iskelenin 14 Kasım'da çökmesiyle 8-10 metre yüksekliğinde birbirine çivili, yoğun bir iskele enkazı oluştuğu hatırlatıldı.

Olaya hemen müdahale edildiği belirtilen açıklamada, çevredeki kamera kayıtları incelendiğinde Korkut Küçükcan'ın saat 13.59'da olay yerine geldiği, fotoğraf çektiği, bir süre cami etrafında inceleme yaparak içeri girdiği ve yaklaşık 74 dakika sonra iskelenin çöktüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Olayın ilk anından itibaren her bir vardiyada 250 kişinin altına düşmeyecek şekilde çalışıldığı, görgü tanıklarının birbiriyle örtüşen beyanları doğrultusunda da arama gerçekleştirildiği aktarılan açıklama, şöyle devam etti: