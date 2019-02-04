Gaziantep Valiliğinden damat dehşeti ile ilgili açıklama

Gaziantep Valiliği damat dehşeti ile ilgili basın açıklaması yaptı. Valilik yaptığı açıklamada 3 kişinin öldüğünü belirtirken, 2 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.
Gaziantep Valiliği, sabah saatlerinde yaşanan dehşet ile ilgili yaptığı açıklamada, şüpheli E.D.’nin 3 ayrı adreste ateşli silah kullandığını belirtti. Açıklamada, B.Ş. (69), D.Ç. (36) ve Ö.Ş.’nin (60) hayatını kaybettiği, ağır yaralanan S.Y. (27) ve S.D.’nin (31) ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Valilik, şüpheli E.D.’nin halen firari olduğunu ve ekiplerin şüpheliyi aradığını belirtti.
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