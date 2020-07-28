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Gaziantep Valisi açıkladı: 2 yıl sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 15:09 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs aşısı bulunana kadar kontrollü sosyal hayatın tahmini olarak 2 yıl devam edeceğini söyledi.

Gaziantep Valisi açıkladı: 2 yıl sürecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ve öncesinde Arife günü mezarlık ziyaretinin yasaklandığını duyurdu. Vali Gül, ayrıca düğünlerin azami 2 saatle sınırlandırıldığını, kına, çeyiz gibi törenlerin de yapılamayacağını, düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığının denetleneceğini açıkladı. Vali Gül, bu açıklamalarını aynı zamanda Twitter'deki hesabından da duyurarak vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

'ETKİNLİK ARTARSA RİSK ARTAR'

Davut Gül'ün bu paylaşımının ardından bir takipçisi, 'Düğünle kına arasındaki fark ne?' sorusunu yöneltti. Düğün ile kına arasında pandemi açısından fark bulunmadığını söyleyen Vali Gül, takipçisinin sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Pandemi açısından fark yok! Aşı bulunana kadar kontrollü sosyal hayat devam edecek (tahmini 2 yıl) Nikah yapmayıp düğün yapmak isteyenleri 2 saatle sınırlandırdık. Düğüne ilaveten kına, çeyiz vb. tören yapmak demek, riski 2-3 kat arttırma anlamı taşır. Etkinlik artarsa risk artar."

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Kaynak: DHA

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