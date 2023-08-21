HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep Valisi Çeber: '4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı'

Gaziantep Valisi Çeber: '4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı'

21.08.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentteki 4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımının tamamlandığını bildirdi.

Gaziantep Valisi Çeber: '4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Valilik'te belirli aralıklarla düzenlenen "Yıkılacak Binaların Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere, ildeki 14 bin civarındaki ağır hasarlı binanın yüzde 30'unun yıkıldığını belirtti.

Gaziantep'teki ağır hasarlı binaların yıkılma oranının diğer illere göre fazla olduğunu ifade eden Çeber, "İldeki 4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. Çok sağlam onlarca binanın arasında bir binayı yanındakilerine zarar vermeden çekip çıkarmak gibi zorlu işle uğraşıyoruz. Herkes elinden geldiğince, gücü yettiğince görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor." diye konuştu.

"YAŞANILAN SÜRECİN ÇOK ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Çeber, ağır hasarlı binaların yıkılmasının zor olduğunu ve vatandaşların yıkım bölgesindeki elektriğin kesilmesi, trafiğin durdurulması gibi önlemler konusunda sabır göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 katlı binanın dün yıkımı sırasında iş makinesi operatörünün enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili üzüntü yaşadıklarını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Tüm kamu ihalelerinde olduğu gibi yıkım işlerinde de ihale yapıyoruz, yüklenici firmalara bu işi veriyoruz ve bu işin şartnameleri ile sözleşmeleri oluyor. İhaleleri alan firmaların sözleşme ve şartnamelere uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gerekiyor. Buna göre ekipmanlarını oluşturması, iş güvenliği tedbirlerini alması ve çalışma şartlarını da ona göre dizayn etmesi gerekiyor. Yaşanılan sürecin çok zor olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor ama bunlara son derece dikkat edilmesi gerekiyor."

YÜKLENİCİ FİRMAYA İHTAR YAZISI GÖNDERİLMİŞ

Kazalarda mutlaka eksiklik ve ihmalin olduğunu vurgulayan Çeber, şöyle devam etti:

"İhaleyi alan kişi 'ben bu işi yaparım, her türlü tedbiri alırım, üzerime düşeni yaparım, kontrolleri yaptırırım ve ben bu işi en sağlıklı şekilde yaparım' diyor, ihaleyi almak zaten bu demek. Biz o firmamıza da geçmiş olsun diyoruz ama değişik konularda 1-2 ihtar yazımız olmuş, arkadaşlarımız takip ediyor. İhaleyi alan firmaların her türlü tedbiri alması, ihmal etmemeleri gerekiyor. Yıkılması gereken 9 bin civarı bina Nurdağı, Araban, İslahiye'nin en uzak köyünde de var. Sözleşmenin gereğince tedbirlerini almak zorundalar, her bir binanın başında görevliniz olamıyor. Daha fazla denetleyeceğiz ve inşallah bundan sonra herhangi bir kaza yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız ama zor ve riskli bir süreç. Herkesin elinden gelen tedbiri alması gerekiyor."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı
Yunanistan'daki yangın söndürülemiyor! Alevler Türk köylerine ulaştıYunanistan'daki yangın söndürülemiyor! Alevler Türk köylerine ulaştı
Marmaris'te korkutan depremMarmaris'te korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı, söyledikleri tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı, söyledikleri tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.