Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici, makamında ziyaret ettiği Vali Gül'e muhabirlerin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Gül, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın, Diyarbakır annelerini konu alan "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon" adlı fotoğrafa, spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. Oy verirken gerçekten zorlandım. Tabi Gaziantep'ten bir fotoğrafın olması bizi ayrıca sevindirdi. İnşallah seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur. Ben Anadolu Ajansının tüm muhabirlerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık." dedi.

