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Gaziantep Valisi Gül’den göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:36 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmalarının çok dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Eksik kalan, ihmal edilen bir şey yok, yapılabilecek her şey fazlasıyla yapılmaya devam edecek” dedi.Gaziantep Valisi Davut Gül, Akkent Camisi’nde meydana gelen göçükte mahsur kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmalarının çok dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Eksik kalan, ihmal edilen bir şey yok, yapılabilecek her şey fazlasıyla yapılmaya devam edecek” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Akkent Camisi’nde meydana gelen göçükte mahsur kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gül, “Dünden bu yana arama kurtarma ekipleri çalışıyorlar. Görgü tanıklarının ifadesine göre Korkut Küçükcan içeride. Arama öncesinde alanın tamamı tespit edildi, daha sonra hem AFAD, itfaiye, ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Adana’dan gelen AFAD ekibi, gönüllüler, katkı sunacak herkes burada çalışmaya başladı. Yaklaşık olarak 740 tane çalışan var. Bunlar 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani her vardiyada 250 kişi çalışıyor. 50’nin üzerinde araç çalışıyor, arama kurtarma köpekleri kullanıldı. Termal kameralar kullanıldı, telefon sinyalinden teknik çalışmalar yapıldı ve AFAD tarafından kullanıla küçük kameralar sarkıtılarak bölgeyi tarıyorlar.” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Gül, “Bölgede Küçükcan’a ait bir bulgu olmadığından emin olunduğu zaman iş makineleri çalıştırılıyor. Bu alanda toplamda 15 bin metreküp kalas var. 20 bin ton ve bin 500 kamyon ağaçtan bahsediyoruz. Bu ağaçlar birbirine çivili ve sıkışmış vaziyette bulunuyorlar. İnsan gücüyle çıkartmak çok zor.” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Aşağıda canlı olduğu düşünülerek her yerde iş makinesi çalıştırılamıyor. Herkes şundan emin olsun teknolojinin, kamunun tüm imkanları kullanılıyor. Aile ile 24 saat irtibat halindeyiz. Bütün bu yapılanlara rağmen önerilen bir şey olması halinde onları da yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu normal bir enkaz değil, normal bir enkaz olsa 1 saat içerisinde bu ortaya çıkmış olurdu. Nasıl maden sahalarında binlerce ton hafriyat, göçük oluyorsa bunu öyle düşünmek lazım. Dua ediyoruz, caminin 4 tarafından çalışarak Küçükcan’a ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki iş soğuk kanlı şekilde çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmak, onların çalışmalarına alan açmaktır. Özetle, eksik kalan, ihmal edilen bir şey yok, yapılabilecek her şey fazlasıyla yapılmaya devam edecek.”

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