Gaziantep Valisi Gül’den göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları hakkında açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmalarının çok dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Eksik kalan, ihmal edilen bir şey yok, yapılabilecek her şey fazlasıyla yapılmaya devam edecek” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Akkent Camisi’nde meydana gelen göçükte mahsur kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gül, “Dünden bu yana arama kurtarma ekipleri çalışıyorlar. Görgü tanıklarının ifadesine göre Korkut Küçükcan içeride. Arama öncesinde alanın tamamı tespit edildi, daha sonra hem AFAD, itfaiye, ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Adana’dan gelen AFAD ekibi, gönüllüler, katkı sunacak herkes burada çalışmaya başladı. Yaklaşık olarak 740 tane çalışan var. Bunlar 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani her vardiyada 250 kişi çalışıyor. 50’nin üzerinde araç çalışıyor, arama kurtarma köpekleri kullanıldı. Termal kameralar kullanıldı, telefon sinyalinden teknik çalışmalar yapıldı ve AFAD tarafından kullanıla küçük kameralar sarkıtılarak bölgeyi tarıyorlar.” diye konuştu.