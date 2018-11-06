Gaziantep ve Malatya'nın yeni valileri göreve başladı

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Sivas Valiliğinden Gaziantep Valiliğine atanan Davut Gül ve Bolu Valiliğinden Malatya Valiliğine atanan Aydın Baruş görevine başladı.

Gaziantep Valiliği girişinde kent protokolü tarafından karşılanan Gül'e, yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi.

Şeref defterini imzaladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Gül, yaptığı konuşmada, tarihi kahramanlıklarla dolu bir şehre hizmet etmekten mutluluk duyacağını dile getirerek, bugüne kadar Gaziantep'e emek vermiş tüm valilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Gül, bugüne kadar olduğu gibi görev süresi boyunca da FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı şekilde mücadele edeceklerini ifade ederek, kentin ve halkın huzurunu her şeyin önünde tutacaklarını vurguladı.

Kentteki istihdam, üretim ve ticaretin artırılmasını arzuladıklarını, bunun için gerekli çalışmaların yapılmasını kendisine görev bildiğini aktaran Gül, "Gaziantep'in önemli bir sanayi ve ticaret potansiyeli var. Yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması başlı başına işlerimizden biridir. Büyükşehir Belediyemizin turizm atağını biliyor ve takip ediyoruz. Gaziantep'in turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için çalışacağız. Fakir fukara, garip gureba öncelikli takip edeceğimiz konular olacak." diye konuştu.