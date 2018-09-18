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Gaziantep yemekleri ve kültürü Kocaeli'de tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'nca düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliğinde, şehrin birbirinden özel lezzetleri ve yörenin kendine has kültürü ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'nca düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine en fazla katkı sunan illerin başında geldiğini, bundan dolayı burada ülkenin her bölgesinden insanın yaşadığını söyledi.

Kocaeli'de yaşayan Gazianteplilerin destekleriyle Gaziantep'i Kocaeli'de yaşama fırsatı bulacaklarını dile getiren Aksoy, bu tür etkinliklerin kültürlerin tanıtılması ve insanların birbirlerini anlayabilmesine fırsat sağladığını kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Kocaeli'nin Türkiye'nin adeta bütün renklerinin buluştuğu, tatlarının bir araya geldiği bir şehir olduğunu belirterek, Türkiye'nin her yerinden bütün gelenek, örf ve adetlerin bir yansımasını Kocaeli'de bulma imkanı olduğunu ifade etti.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut da konserlerin düzenleneceği ve halk oyunları yarışmasının yapılacağı etkinliğin 6 gün süreceğini belirterek, Kocaeli halkını etkinliğe davet etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra stantları gezdi.

Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliğinde, gastronomi şehrinin birbirinden özel lezzetleri ve yörenin kendine has kültürü tanıtılıyor.

Etkinlik alanında bakırcılık, sedefçilik, yemenicilik gibi el sanatları alanları da bulunuyor.

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