Gaziantep yemekleriyle sağlıklı genç ve formda kalmanın yöntemleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlık Sohbetleri kapsamında düzenlenen söyleşide Dr. Ender Saraç, Gaziantep yemekleri ile sağlıklı kalmanın yöntemlerini anlattı.

Ticaret Odası Salonunda gerçekleştirilen "Sağlıklı, Genç ve Formda Olmanın Sırları" söyleşisine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Formda kalmanın yöntemlerini anlatan Saraç, beslenme kurallarını yineledi. Erkeklerde bel kalınlığının 94 santimetre, kadınlarda ise 88 santimetreyi geçmemesi gerektiğini belirten Saraç, bu ölçülerin geçildiği takdirde 22 hastalığın ortaya çıktığını dile getirdi. Son yıllarda halkın biraz tembelleştiğini söyleyen Saraç, ’’Söylendiği gibi göbek Türk kası değildir. Hastalığa davettir. Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda dedelerimize bakın, hepsi zayıf. Onların mirası yöresel mutfağı yaşatmaya çalışıyoruz ama hazır gıdaları tüketmeyi tercih ediyoruz. Biz biraz tembelleştik. Bu bize, Türk milletine hiç yakışmıyor” dedi. Mevsime göre yapılan sağlıklı tercihlerin, egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Saraç, sağlıklı beslenmenin altın kurallarından birinin de beyaz un ve ekmekten, şekerden uzak durmak olduğunu belirtti. Dr. Saraç, “Evinize beyaz ekmek sokmayın. Şekerden ve katkılı ürünlerden mutlaka uzak durun. Eğer şeker tüketiyorsanız spor yapmanız gerekiyor” dedi. Sıkça tüketilen içeceklerin kalori değerlerinden söz eden Saraç, asitli içeceklerde daha çok kalorinin olduğunu kaydetti. Ender Saraç, içeriğinde glikoz şurubu, mısır şurubu yazan içeceklerin alınmamasını, çocuklara kesinlikle içirilmemesini önerdi. Saraç, “Alkali içecekleri tercih etmelisiniz. Yasemin, nane, rezene, papatya, melisa, yeşil çay tüketin, ne olursa olsun karbonhidrat ve proteini bir arada tüketmeyin. Proteinin yanında lifli posalı yiyecekler tüketin. 6 ayda bir mutlaka kan tahlili yaptırın’’ ifadelerini kullandı.