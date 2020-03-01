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Gaziantep yer altı kastelleriyle ziyaretçilerini büyülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Gaziantep kastelleri Venedik'e rakip olarak gösteriliyor. Dünyada su mimarisinin eşsiz örnekleri arasında bulunan Gaziantep kastelleri, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden turizme kazandırıldı. Kasteller, ziyaretçilerinden tam not alıyor.

Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Gaziantep kastelleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarak da dikkat çekiyor. Türk mimarisinde sadece Gaziantep’te bulunan bu yapılar, kısmen veya tamamen yer altında bulunmaları ile ilgi çeken en önemli yapılar arasında yer alıyor.

'Venedik yer üstü, Gaziantep yer altı sularıyla dikkat çekiyor'

Gastronomi ve tarihiyle son yıllarda yoğun bir turist akınına uğrayan Gaziantep, yeraltı kastellerinin de turizme kazandırılmasının ardından İtalya’nın Venedik şehrine rakip olmaya hazırlanıyor.
Kastelleri gezen Gaziantepli Doğan Kılıç, kastellerin geçmişe yolculuğa çıkarttığını belirterek, şunları söyledi:
"Eskiden kadınlar buralarda çamaşır yıkar banyo gibi ihtiyaçlarını karşılardı. Burası Gaziantep’in en eski yeridir. Buraları gezdikçe geçmişe dönüyorsun. Bende Pazar olması dolayısıyla ailemi gezdiriyorum. Onlarında tarihimizi bilmesini isterim. Restorasyonu gerçekleştiren Şahinbey Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.
Gaziantep’te geçmişte oluşturulan su sistemi, evlerin altından geçen ve “Livas” adı verilen su yolları ile her eve içme ve kullanma suyu ulaşmasını sağlamıştır. Bu nedenle meydan ve duvar çeşmelerine kentte fazla ihtiyaç duyulmazken, özellikle ticaret dokusunun yer aldığı bölgelerde nüfusun yoğunluğu nedeniyle çeşmeler daha fazla yapılmıştır. (İHA)
Anahtar Kelimeler:
Venedik Gaziantep

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