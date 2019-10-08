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Gaziantep’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 02:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 18’inci kilometresindeki Yeşilyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden Tayfur G.(27) yönetimindeki 31 ABG 399 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Yunus Y. yönetimindeki 80 AU 940 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Ayşe B. (39), Elif B (18) ve Fidan B (5) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri 5 yaralıyı İslahiye Devlet Hstanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıGaziantep’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıGaziantep’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıGaziantep’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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