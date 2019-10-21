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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek'in acı haberi memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki baba evine ulaştı.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek'in acı haberi memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki baba evine ulaştı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında, bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Muhammet Önek yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürülen Önek, burada doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Şehit Önek'in acı haberi memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.
ACI HABER AMCASINA VERİLDİ
Önek'in şehadet haberi ise İslahiye Kaymakamı Muhammet Lutfi Kotan ve askeri yetkililer tarafından amcası Kazım Önek'e verildi. Acı haber üzerine ailenin yakınları eve akın ederken, ev ile mahalleye Türk bayrakları asıldı.
AİLESİ MARDİN'E GİTTİ
Şehidin babası Ökkeş ve annesi Pakize Önek'in, oğullarının yaralı olduğunu öğrenince Mardin'e gittikleri öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Önek'in yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Nurdağı'nda toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)-

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