HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Gaziantep’e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 23:58 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın’ın (26) acı haberi memleketi Gaziantep’te yaşayan ailesine verildi.Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (26) şehit oldu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın’ın (26) acı haberi memleketi Gaziantep’te yaşayan ailesine verildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (26) şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Gaziantep’in Beybahçe Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Acı haber alan aile yasa boğulurken, şehidin annesi Safiye Çıkın sinir krizi geçirdi. Büyük bir üzüntü yaşayan baba Ahmet Çıkın’ı yakın akrabaları ile askeri yetkililer teselli etti. Şehidin evinin bulunduğu sokak ise Türk bayrakları ile donatıldı.

En son bir yıl önce memleketine gelmiş
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 6 yıldır görev yapan ve bekar olan şehit Ümit Çıkın’ın en son bir yıl önce memleketi Gaziantep’e geldiği ve o günden sonra görev yerinden ayrılmadığı öğrenildi. Şehidin naaşının yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Bakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı Bakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise... Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
1/
En Çok Okunan Haberler
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
İlginizi Çekebilir
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kadın cinayeti! Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Son dakika: Hakkari Şemdinli'den kahreden haber! Bir askerimiz şehit
Şemdinli’de bir askerimiz şehit oldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı
Bakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
AK Partili başkan adayı kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
AK Partili başkan adayı kürsüyü tekmeledi: Adalet istiyorum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.