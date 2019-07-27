Gaziantep’in akciğerleri onlara emanet

Gaziantep ormanları oluşabilecek yangınlara anında müdahale edilebilmesi için 7 gün 24 saat kulelerden gözetleniyor.

Yaz aylarında havalarının ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangın sezonu da açıldı. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 orman gözetleme kulesinde orman memurları mesai yapıyor. Gaziantep genelindeki 120 bin hektarlık ormanlık alan, 3 kuleden 7 gün 24 saat orman memurları tarafından gözetleniyor. Elinde dürbünle ormanlık alanı gözetleyen orman memuru, olası bir yangında personellere bilgi vererek yangına anında müdahalede önemli bir rol oynuyor. Görevini fedakarlık ve titizlikle yapan orman gözetleme memurları, kuleden kentteki ormanları 7 gün 24 saat boyunca gözetliyor.

“Gaziantep’in akciğerlerini koruyoruz”

Gaziantep’te 112 bin hektar ormanlık alanın bulunduğunu belirten Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, kentin akciğerlerini koruduklarını söyleyerek, “Gaziantep ilimizin yaklaşık 112 bin hektar orman alanı var. Bu orman alanını işletme müdürlüğümüze bağlı toplam 3 adet kule ve 3 ilk müdahale ekibimizle orman yangınlarına müdahale ediyoruz. 12 adet yangına müdahale aracımız mevcut. Aynı zamanda bunlarla ilgili olarak çalışan 50’ye yakın personelimiz var. Haziran-Ekim aylarında orman yangınlarıyla müdahale konusunda 24 saat esasına dayalı olarak ekiplerimiz nöbetteler. Aynı zamanda ALO 177 orman yangını ihbar hattımız var. Buradan gelen ihbarları ekiplerimiz 24 saat esasına dayanaraktan değerlendirmektedir ve en yakın orman ekibimizi oraya yönlendirmektedir. Şu an içerisinde bulunduğumuz Dülükbaba ve Erikçe ormanları 1952 yılında insan eliyle dikilmeye başlanan Türkiye’nin ilk blok ağaçlandırma sahalarından bir tanesidir. Gaziantep’in burası akciğeridir. Bulunduğumuz kuleyle yaklaşık 3 bin hektar orman alanını kulemizde gözetliyoruz. Gaziantep’in akciğerlerini korumaya çalışıyoruz” dedi.