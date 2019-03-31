HABER

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Doğan kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Doğan kazandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ali Doğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Doğan 3 bin 263, MHP adayı Mehmet Seydi Yılmaz 2 bin 810, Saadet Partisi adayı Ahmet Şahin 21 oy aldı.

-Doğan'ın öz geçmişi-

Doğan, ilk ve orta öğrenimini Karkamış'ta tamamladı.

Nizip Endüstri Meslek ve Teknik Lisesinden mezun olan Doğan, vatani görevini yaptıktan sonra Karkamış Barajı'nda tekniker olarak iş yaşamına başladı. 2000 yılında ise Nizip'te faaliyete geçirdiği kendi şirketiyle hayalini kurduğu iş dünyasına adım attı.

Ali Doğan, 2004'te Gaziantep'te, 2005 yılında Adana'da iş sahasını genişletti. Sonraki yıllarda ise İzmir'de inşaat sektörüne yatırım yaptı. Doğan, evli ve 4 çocuk babası.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Mardin'de HDP'li Ahmet Türk başkan seçildiMardin'de HDP'li Ahmet Türk başkan seçildi
Bitlis'te AK Parti'liler kutlama yaptıBitlis'te AK Parti'liler kutlama yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına yorum

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.