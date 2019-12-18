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Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'ncü yılı etkinlikleri hazırlık toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 21:53 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100?üncü yılı kapsamında kentte yapılacak olan etkinlikler ile ilgili hazırlık toplantısı yapıldı.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100?üncü yılı kapsamında kentte yapılacak olan etkinlikler ile ilgili hazırlık toplantısı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu?nda düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda valilik ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri planlanan etkinlikler ile ilgili sunum yaptı. Belediye Başkanı Fatma Şahin katılımcılara yönelik konuşmasında, Gaziantep savunmasından bu güne gelen süreçte kentteki gelişmelerden bahsetti.
Şahin, Antep savunması yıllarında açlık ve yokluk zamanlarından lezzet başkenti olma yoluna gelindiğini söyleyerek, 100'üncü yıl etkinliklerinin önemli olduğunun altını çizdi.
Şahin, Şartlar değişse de vazifemiz hep aynı. Elbette her şehir özeldir ama bir şehir düşünün hemen yanı başında savaş varken 150 fabrika bitiriyor. Yine bir şehir düşünün savaş döneminde zerdali çekirdeğinden askere katık yapanlar bugün dünyanın lezzet başkenti olmak için bir yolculuğa çıkıyor. Partimiz, düşüncemiz yaşam şeklimiz ne olursa olsun bu şerefli ve onurlu tarihi geleceğe taşımamız lazım. Yanımızda olun. Birlikte koşalım ve Antep'i Gaziantep yapan ruhu yeniden canlandıralım diyorum dedi.
Vali Davut Gül ise yapılacak olan etkinliğe katılımın önemine dikkat çekerek, kutlamalar içerisinde 100 yıllık gelişimin görüleceğini söyledi. Vali Gül etkinlikte farklı duyguların yaşanacağını belirterek, Etkinlikler kapsamlı çalışılmış. Bazen kurtuluş olacak kutlamamız lazım. Kutlamalar içerisinde hüzün var coşku var üzüntü var. Hem direniş hem kurtuluş hem de yükseliş var. Bunları beraber yaşayacağız. Gelecek sene TEKNOFEST Gaziantep'te yapılıyor. Bu şu anlama geliyor. Bizim büyüklerimiz imkansızlıklar içerisinde direniş yaparken, şimdi savunma sanayisinin gelişmiş teknolojileri bu şehre gelmiş olacak. Bir anlamda da 100 yıl içerisinde nereden nereye geldiğimizi de görmüş olacağız diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar ve Sivil Toplum Kuruluşları yetkililerinden etkinlik ile ilgili görüş ve önerileri alındı.

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