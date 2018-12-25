GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü, düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında, TSK Mehteran Birliği sahne aldı ve Gaziantep savunmasını konu alan belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kurtuluşunu gün boyu süren etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

"Bir şehir gazi olur mu? Gaziantep'se evet olur." diyen Gül, şöyle konuştu:

"Savaş öncesinde nüfusu 35 bin olan Gaziantep, 6 bin 317 şehit vermiş. Bir şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 18'i şehit düşüyorsa, o şehirde sadece insanlar değil, o şehrin santimetresine kadar her tarafı gazidir. Gaziantep de bu unvanını anasının ak sütü kadar hak etmiştir."

Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Gül, şunları söyledi:

"Özellikle ekonomik savaşta Gaziantep sanayisinin gelişmesinde, ekonomik gelişmesiyle Gaziantep ve dolayısıyla Cumhuriyet'i büyüttü. Yani bir anlamda silahlı savaşın yerini ekonomik savaş aldığında Gaziantepliler yine ön cephede mücadele ettiler. 15 Temmuz'da hem canıyla hem malıyla yarım saat içerisinde meydanları doldurdu. Gaziantep dosta düşmana, yeri geldiğinde 97 yıl önceki gibi her zaman bütün yokluklara ve olumsuzluklara rağmen her şeyi feda edebilecek durumda olduğunu gösterdi."