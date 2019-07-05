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Gaziantep’in meşhur lezzetleri Ataşehir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’in meşhur lezzetleri, Watergarden İstanbul’da kurulan Nostalji Sokağı’nda ziyaretçilerle buluştu.

Gaziantep’in meşhur lezzetleri, Watergarden İstanbul’da kurulan Nostalji Sokağı’nda ziyaretçilerle buluştu. Gaziantep’in meşhur Almacı Pazarı’nın da yer aldığı Nostalji Sokağı’nda kebap çeşitlerinden baklavaya, Antep’in el işçiliği ürünlerinden yöresel kıyafetlere kadar her şeyi bulmak mümkün.
Gaziantep’e özgü yöresel lezzetler ve el işçiliği ürünler, Watergarden İstanbul’da bulunan Nostalji Sokağı’nda beğeniye sunuldu. "Antep’in İçi" projesi kapsamında oluşturulan Nostalji Sokağı’nda Gaziantep’e gitmeden yörenin tüm tatlarına ulaşma imkanı sağlanıyor. Nostalji Sokağı’nda şiveydiz, yuvalama, doğrama gibi yöresel lezzetlerden lahmacun, kebap ve ciğer gibi vazgeçilmez tatlara her şeyi bulmak mümkün. Gaziantep denince akla gelen baklava, katmer ve künefe de Nostalji Sokağı’nda ziyaretçileri bekliyor.
Tüm bu lezzetlerin yanında kahve çeşitleri, yöresel kıyafetleri, Antep’in el işçiliği ile üretilen bakır eşyalarının satın alınabileceği Almacı Pazarı da sokak içerisinde ziyaretçilerine hizmet veriyor.

“Bu sokakta adeta Gaziantep’in bir minyatürünü yaptık”
“Antep’in İçi” projesinin öneminden bahseden Ziylan Grup Koordinatörü Mehmet Büyükekşi, "’Antep’in İçi’ projesi bizim için çok önemli bir projedir. Gaziantep’e ait her tadı Nostalji Sokağı’nda İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza sunmak için önemli bir olayı gerçekleştirdik. Gaziantep’in meşhur Almacı Pazarı’nın bütün ürünleri şu anda burada satılıyor. Gaziantep’in önemli bir kahvaltı kültürü var. Bu kahvaltıyı ’Dülük Baba Antep Kahvaltısı’ şeklinde İstanbul’da yaşayan dostlarımıza güzel bir şekilde sunacağız. Yine Antep’in 200’den fazla ev yemeği var. Onu Şiveydiz adlı Antep lokantasında tanıtacağız. Gaziantep’te şu anda 65 tane künefeci var. Burada da Künefeci Mıstık Usta var. Baklava da Antep’te çok önemli. Gaziantep’in meşhur baklavacısı Koçak Baklava’dan baklavalar her gün uçakla buraya getiriliyor. Yine 500 yıllık zeytin ağacımızın altındaki alana Galaaltı Gahvesi dedik. Antep’te kahve kültürü son derece önemlidir. Antep’teki meşhur Tahmis Kahvesi’nin başta menengiç, Osmanlı dibek kahvesi gibi ürünleri burada satılacak. Bunun yanı sıra Ciğerci Bedri Usta, Gaziantep’in meşhur ciğer kebabını her gün hizmete sunuyor. Kavaklık Kebapçısı’nda her gün Antep’in patlıcan kebabı, simit kebabı ve diğer kebap çeşitleri, Allaben Lahmacun ziyaretçilerle buluşuyor. Katmerci Mamed Usta, Gaziantep’e özgü tüm lezzetleri buraya gelen misafirlerimize tattıracak. Ayrıca burada Gaziantep’in en önemli sanat varlıklarından olan bakır eşyaları da vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Bu şekilde bu sokakta Gaziantep’in bir minyatürünü yapıp, Gaziantep’in tanıtımını yapmış olacağız. Burada bu lezzetleri tadanları, Gaziantep’i merak edenleri daha sonra Gaziantep’i görmeye bekliyoruz” dedi.

“İstanbullular yılın 365 günü Gaziantep lezzetlerine ulaşabilecek”
Projenin yönetici ortağı Mustafa Kursav ise, “İstanbul’daki dostlarımıza, yurttaşlarımıza, insanlara yılın 365 günü Gaziantep lezzetlerini sunmak için Gaziantep’ten buraya geldik. Gaziantep’te bulabileceğiniz her şeyi ayağınıza getirdik. Katmerimizi, lahmacunumuzu, kebabımızı, ciğer kebabımızı, künefemizi, baklavamızı, yöresel yemeklerimizi, kahvemizi, kahvaltımızı ve diğer tüm lezzetleri Watergarden Nostalji Sokağı’nda birleştirdik. Açılışımız bugün yapıldı. Sizin de gördüğünüz gibi ilgi gayet olumlu ve insanlar mutlu. Bizdeki en önemli şey insanların buradan kalktığında mutlu olması, onları yemeklerimizle tatlarımızla mutlu etmiş olmamızdır. Gaziantep’i uzakta aramayın, sizleri ’Watergarden Nostalji Sokağı’na, Antepiçi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Watergarden İstanbul, Gaziantep’e gidemeyenler için Gaziantep’in en meşhur lezzetlerini İstanbulluların ayağına kadar getiriyor. Nostalji Sokağı içinde bulunan Antebin İçi, Gaziantep lezzetlerini İstanbul’da tatmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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