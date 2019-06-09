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Gaziantep'in "meyveli" lezzetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, önemli bir yere sahip lezzetlerden "erik tavası" ve "yenidünya kebabı" yılın sadece belirli dönemlerinde damakları tatlandırıyor - Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi şefi Cuma Kaplan: - "Dışarıdan gelen insanlar ilk gördüklerinde şaşırıyorlar. 'Meyveden yemek mi olur' diye soruyorlar. İlk başta şaşırsalar da tattıktan sonra çok beğeniyorlar"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, "erik tavası" ve "yenidünya kebabı" mayıs ayından haziranın ortalarına kadar damakları tatlandırıyor.

Gaziantep mutfağının önemli mevsimsel lezzetlerinden "yenidünya kebabı" ve "erik tavası", mayhoş tadıyla sofraları renklendiriyor.

Yenidünya, kıymayla birlikte şişlere dizilerek fırında veya mangalda pişirilirken, taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan erik tavası da iştahları kabartıyor.

Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi şeflerinden Cuma Kaplan, kentin zengin bir mutfağına işaret ederek, "yenidünya kebabı" ve "erik tavası"nın mayıs ayından haziranın ortalarına kadar sofraları süslediğini söyledi.

Gaziantep'te mevsimine göre yemekler yapıldığını belirten Kaplan, "Antep'in 500 çeşit yemeği var. Eski yemeklerin tamamı sebze ve meyvelerden yapılmaktadır. Özellikle mevsimsel yemekler zahmetli oluyor." dedi.

- "Yöresel lezzetleri unutturmamaya çalışıyoruz"

Gaziantep'in zengin bir mutfak kültürü olduğuna dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Yenidünya kebabı, ekşi tadıyla etle buluştuğunda damak tadına uyan bir lezzet oluyor. Erik tavasını evlerimizde yaparlar ama eski bir yemek olduğu için yeni nesil fazla bilmiyor. Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi olarak yöresel lezzetleri unutturmamaya çalışıyoruz. Bu iki yemek Gaziantep'in en özel lezzetlerinden. Yılın belirli zamanları yapılabiliyor. Dışarıdan gelen insanlar ilk gördüklerinde şaşırıyorlar. 'Meyveden yemek mi olur' diye soruyorlar. İlk başta şaşırsalar da tattıktan sonra çok beğeniyorlar. Gaziantep tescilini almış, gastronomi, gurme şehri. Biz bu lezzetleri tattırdığımız için misafirler de farklı lezzetleri tadabildikleri için mutlu oluyor."

- "Bu lezzetler belirli periyotlarda tüketilebiliyor"

Kaplan, yemeklerin yapılışını şöyle anlattı

"Erik tavasında, ete az tereyağı ve kıyılmış soğanları ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı karabiber ve 2 bardak kaynamış su ekleyerek etle birlikte pişiriyoruz. Üzerine yıkanmış erikleri, soyulmuş taze sarımsakları ve bir yemek kaşığı toz şekeri de ekleyerek koyu kıvama gelene kadar pişiriyoruz.

Yenidünya kebabında ise ekşi ve tatlı arası olan yenidünyayı ikiye ayıkladıktan sonra arasına kıyma koyarak şişe saplıyoruz ve mangalda pişiriyoruz. Bu lezzetler yılın sadece belirli periyotlarında tüketilebiliyor."

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