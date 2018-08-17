Gaziantep'in Suriye sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün uzatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınırda güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere başlatılan uygulamanın 15 gün uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 17 Ağustos 2018- 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."
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