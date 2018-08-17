HABER

Gaziantep'in Suriye sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün uzatıldığını duyurdu.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün uzatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınırda güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere başlatılan uygulamanın 15 gün uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 17 Ağustos 2018- 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

PARTNERDehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...Dehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
İlaçlarını yazdıramayınca hastanede intihar etmek istediİlaçlarını yazdıramayınca hastanede intihar etmek istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.