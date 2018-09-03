HABER

Gaziantep'in Suriye sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, sınırda güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmeyi amaçlayan uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 31Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp, 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 31Ağustos 2018- 14Eylül 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdüTartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdü
Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadıOtomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.